حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 11:23 مساءً - تفتح قلعة سيغنال إيدونا بارك أبوابها مساء اليوم الثلاثاء 13 يناير لتستقبل فصلًا جديدًا من فصول البوندسليغا، حيث يتواجه بوروسيا دورتموند مع ضيفه فيردر بريمن في مباراة تفوح برائحة التاريخ ضمن الجولة 17.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند يلا شوت بلس بجودة عالية 4k الدوري الألماني لايف

يدخل أسود الفيستفاليا المباراة وهم يرتدون ثوب المطارد الشرس، محتلين وصافة الترتيب برصيد 32 نقطة، وبفارق ضئيل خلف المتصدر بايرن ميونخ؛ مما يجعل النقاط الثلاث اليوم بمثابة الوقود اللازم لاستمرار رحلة البحث عن اللقب الغائب.

فيما يشد فيردر بريمن الرحال نحو الشمال وهو في المركز 10 برصيد 17 نقطة ويطمح في قلب التوقعات والعودة بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية في وسط جدول الترتيب بشكل ملموس.

وتبدو المباراة كصراع بين قوة دورتموند الهجومية الضاربة فوق ميدانه، وصلابة بريمن الذي يسعى لامتصاص حماس الجماهير العريضة التي ستملأ مدرجات الملعب الأيقوني.

متى تبدأ بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن؟

تبدأ مباراة اليوم بين بوروسيا دورتموند مع ضيفه فيردر بريمن 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (9:30 مساءً بتوقيت القاهرة و11:30 مساءً بتوقيت أبوظبي).

وستتجه الأنظار نحو العشب الأخضر لرصد كيف سيتعامل دورتموند مع ضغوط المنافسة، وكيف سيحاول بريمن استغلال الثغرات الدفاعية لأصحاب الأرض.

كيف تشاهد مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن؟

المتعة الكروية لا تكتمل إلا بتغطية تليق بالحدث، فقد أسندا شبكة إم بي سي إمكانياتها لنقل اللقاء عبر قناة MBC Action، موفرة للمشاهدين تجربة بصرية سينمائية.

كما يطل المعلق عيسى الزدجالي بصوته المميز ليضع المتابع في قلب الحدث بكل تفاصيله، وتبرز منصة شاهد كخيار أساسي وحصري لمتابعة البث المباشر بجودة فائقة؛ مما يضمن معايشة كل لحظة من لحظات هذا الصدام الألماني الكبير.

فهل تنجح أنياب الأسود في افتراس الضيوف، أم يكون لفيردر بريمن رأي آخر يربك حسابات الوصافة في ليلة الحسم بقلعة دورتموند؟