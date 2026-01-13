لفك التشفير.. إليك بايوس الجزائرية الرياضية الأولى والعاشرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 11:23 مساءً - يرغب جماهير وعشاق كرة القدم، بالتعرف على بايوس الجزائرية الرياضية الأولى والعاشرة، ويكون ذلك من أجل فك التشفير للقناة ليتم متابعة مباريات نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

تردد القناة الجزائرية الرياضية

يمكن فك تشفير القناة الجزائرية الرياضية وذلك من خلال إدخال شفرة بيس التالية وهي 1100001100000000، أما عن التردد الخاص بتلك القناة يمتثل بذلك ليكون على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد للقناة: هو 11680.

الاستقطاب يكون: أفقي.

الترميز: عبر 27500.

استقبال القناة الجزائرية الرياضية للريسيفر

يوجد عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل استقبال القناة الجزائرية الرياضية لجهاز الريسيفر ويكون ذلك من خلال ما يلي: