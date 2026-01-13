وزارة الاعلام الكويتية تشارك في اجتماعات الجامعة العربية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 11:23 مساءً - شاركت الكويت في أعمال الاجتماع الخامس لفريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 والتي اختتمت فعالياتها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء بحضور خبراء الإعلام من الدول العربية ومدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب حيدر الجبوري .

وواوضح فيصل المانع مراقب جامعة الدول العربية بوزارة الإعلام الكويتية الذي مثلها في الاجتماعات انه تم علي مدار يومين بحث سبل تحديث وتطوير البرنامج التنفيذي للخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة للعام 2030، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (568) الصادر في دورته العادية (55) أواخر نوفمبر الماضي اضافة الي مناقشة فعاليات الملتقى الإعلامي السياحي المستدام المقرر انعقاده خلال النصف الأول من العام الحالي .

يذكر ان مجلس وزراء الاعلام العرب سبق ان اعتمد الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة عام 2018 بهدف إشراك وسائل الإعلام العربية في تنفيذ اجندة التنمية المستدامة وتفعيل دورها في الترويج لإهدافها بما يسهم في ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة .