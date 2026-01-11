لأول مرة بالفيديو.. ظهور الرئيس الفنزويلي السابق داخل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 06:29 مساءً - انتشر مقطع فيديو خلال الدقائق القليلة الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي أكس والتي يظهر بها لأول مرة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وهو داخل السجن ببروكلين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ظهور الرئيس الفنزويلي السابق بالسجن

حيث تضمن ذلك الفيديو المتداول مؤخرًا ظهور نيكولاء مادورو خلال ما تم وصفه بحوالي نصف ساعة يقضيها بشكل يومي وهو خارج مركز الاحتجاز والتي يعتقد البعض بأن تلك الفترة تكون مخصصة للحركة.

كما يأتي ذلك الفيديو المتداول في نفس ذات التوقيت الذي توجه إلى الرئيس الفنزويلي السابق عدد من الاتهامات أمام القضاء الأمريكي، حيث تتعلق تلك الاتهامات بالإرهاب والاتجار في المخدرات وفقًا لما أوضحته النيابة الأمريكية.

فيما أشارت التحقيقات بأن مادورو قام باستغلال منصبه خلال الخمسة وعشرون عام من أجل تسهيل دخول الكوكايين بكمية كبيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.