حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 11:19 مساءً - بين صخب البريميرليج وسحر الكلاسيكو تعيش كرة القدم أزهى عصورها في مطلع عام 2026، حيث تتجه الأنظار نحو ملعب الجوهرة المشعة بجدة لاستضافة الملحمة الكبرى.. وهي نهائي كأس السوبر الإسباني بين القطبين برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 11 يناير.

الشوط الأول يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأسطورة مباشر في كأس السوبر الإسباني دون تأخير

تأتي قمة برشلونة وريال مدريد اليوم في وقت يمر فيه الفريقان بحالة فنية استثنائية؛ فبرشلونة -حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي بـ 15 تتويجًا- يدخل المباراة مدفوعًا بإعصار تهديفي بعدما سحق أتلتيك بلباو بخماسية نظيفة في نصف النهائي.

على أنّ كتيبة هانزي فليك تبدو كآلة موسيقية متناغمة تعتمد على الاستحواذ الخانق والتحولات السريعة التي أربكت حسابات الخصوم مؤخرًا.

فيما يبرز ريال مدريد -صاحب الـ 13 لقبًا- بشخصيته التي لا تقهر تحت قيادة تشابي ألونسو، فالملكي عبر إلى النهائي بعد ديربي استنزافي أمام أتلتيكو مدريد انتهى بنتيجة (2-1).

فقد برهن على صلابته الدفاعية بقيادة كورتوا، مع سرعات فينيسيوس جونيور وجاهزية كيليان مبابي الذي خطف الأضواء بوصوله للسعودية قبل المباراة بساعات.

تاريخيًا، يسعى برشلونة لتكرار سيناريو الموسم الماضي حين اكتسح الريال (5-2)، بينما يطمح الميرينجي للثأر واستعادة الكأس لتكون الوقود المعنوي لمطاردة الصدارة المحلية.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (التاسعة بتوقيت القاهرة).

أين تشاهد مباراة ريال مدريد وبرشلونة؟

لأن المتعة الرقمية باتت هي العنوان، تُنقل المباراة حصريًا ومجانًا عبر تطبيق ثمانية (Thmanyah)، الذي يوفر تجربة مشاهدة سينمائية فريدة وبدقة عالية.

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة

الجمهور العربي على موعد اليوم مع سهرة كروية لا تُنسى بصوت المعلق فهد العتيبي، فهو الواصف التحليلي لمباراة ريال مدريد وبرشلونة.