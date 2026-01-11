اطّلع على رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 10:22 مساءً - تحت أنوار ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يكتب التاريخ فصلًا جديدًا من فصول كلاسيكو الأرض، حيث يتواجه القطبان برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 11 يناير 2026 في نهائي لا يقبل أنصاف الحلول لانتزاع أولى كؤوس الموسم؛ السوبر الإسباني.

برشلونة يخوض مباراة اليوم أمام ريال مدريد بفلسفة فليك التي أحرقت حصون بلباو بخماسية ساحقة، مستفيدًا من الراحة البدنية الأكبر والجاهزية العالية لنجومه رافينيا وفيران توريس.

في المقابل، يراهن ريال مدريد على شخصية البطل وترسانة النجوم بقيادة الغزال الأسمر كيليان مبابي وساحر السامبا فينيسيوس جونيور بعد مباراة نصف نهائية ماراثونية أثبتت قدرة الملكي على حسم التفاصيل الدقيقة تحت الضغط.

متى تبدأ مباراة برشلونة وريال مدريد؟

10:00 مساءً: بتوقيت مكة المكرمة.

9:00 مساءً: بتوقيت القاهرة.

11:00 مساءً: بتوقيت أبوظبي.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد

في سابقة رقمية، يُبث لقاء برشلونة وريال مدريد اليوم حصريًا عبر تطبيق ثمانية (Thmanyah) السعودية الذي يمنح الجماهير تجربة مشاهدة تفاعلية بجودة عالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التشكيل المتوقع للفريقين

1- كتيبة البلاوغرانا (برشلونة)

الحارس: جارسيا.

الدفاع: كوندي، كوبارسي، إريك جارسيا، بالدي.

الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج.

الهجوم خلف المهاجم: روني بردغجي، رافينيا، فيرمين لوبيز.

رأس الحربة: فيران توريس.

2- ترسانة الميرينجي (ريال مدريد)

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: فالفيردي (ظهير)، هويسين، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس.

الوسط: بيلينجهام، تشواميني، كامافينجا.

الهجوم: أردا جولر، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

مواجهات ريال مدريد وبرشلونة السابقة