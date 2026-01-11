تردد قناة TNT المغربية الجديد على نايل سات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 06:29 مساءً - تحظى قناة Arryadia TNT المغربية باهتمام كبير من جماهير كرة القدم في الوطن العربي، خاصة مع نقلها مباريات كأس أمم إفريقيا.

وتواصل القناة بث محتواها الرياضي بشكل مجاني تمامًا، مع تطوير ملحوظ في جودة الصورة والصوت، ما يمنح المشاهد تجربة متابعة مستقرة وواضحة دون الحاجة إلى أي اشتراك مدفوع.

تردد قناة Arryadia TNT المغربية الجديد

يمكن استقبال قناة Arryadia TNT عبر ضبط جهاز الاستقبال على القمر الصناعي Eutelsat 21B، من خلال إدخال التردد 11569، والاستقطاب أفقي (H)، ومعدل ترميز 9500، مع معامل تصحيح خطأ 3/4، مع ضرورة إدخال البيانات بدقة لضمان عمل القناة دون تشويش.

طريقة تنزيل قناة TNT المغربية على الرسيفر

لتنزيل القناة، يتم الدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال زر Menu، ثم اختيار التركيب أو إعدادات القنوات، والدخول إلى البحث اليدوي، وتحديد القمر الصناعي Eutelsat 21B، ثم إدخال بيانات التردد بشكل صحيح والضغط على بحث، وبعد انتهاء الفحص يتم حفظ القناة ضمن قائمة القنوات.

مميزات قناة Arryadia TNT المغربية

تُعد قناة Arryadia TNT من القنوات الرياضية المفضلة لدى قطاع واسع من المشاهدين، لما تقدمه من بث مجاني دون تشفير، ونقل مباشر لمباريات الدوري المغربي وكأس العرش، إلى جانب تغطية مستمرة لأنشطة المنتخب المغربي، وبرامج تحليلية يقدمها نخبة من نجوم وخبراء الكرة، مع جودة بث مستقرة وصورة وصوت عاليين.

وتظل Arryadia TNT خيارًا مناسبًا لعشاق الكرة المغربية والراغبين في متابعة امم افريقيا مجانًا دون أعباء اشتراكات أو رسوم إضافية.