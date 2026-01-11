ناقلة للسوبر الإسباني وكأس أفريقيا.. تردد قناة Digi...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 06:29 مساءً - تعد شبكة قنوات Digi Sport من أبرز الوجهات الرياضية في رومانيا إذ تحظى بمتابعة واسعة بفضل تغطيتها المتواصلة لأهم البطولات والمنافسات الرياضية محلي وأوروبي، وأعلنت القناة أنها سوف تقوم بالبث المباشر لنهائي كأس السوبر الأسباني بين برشلونة وريال مدريد اليوم، وتضم الشبكة عدة قنوات فرعية من بينها Digi Sport 1 وDigi Sport 2 وDigi Sport 3 وDigi Sport 4 لتمنح المشاهد خيارات متعددة حسب نوع الحدث الرياضي.

وتبث قنوات Digi Sport عبر القمر الصناعي Intelsat 10-02 الموجود عند الموقع المداري 0.8° غربًا، حيث تم تحديث تردداتها لتوفير جودة بث مستقرة وواضحة، ويمكن للمستخدمين ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية لمتابعة قنوات الشبكة المختلفة:

القمر الصناعي: Intelsat 10-02

التردد: 12687

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

نظام التشفير: Nagravision 3

القنوات المتاحة على نفس التردد: