بشرى سارة.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة يناير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 03:33 مساءً - شهد محرك البحث «جوجل» ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث حول موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026 بالتزامن مع ترقب الأسر الأكثر احتياجًا لموعد الحصول على الدعم النقدي الشهري.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2026 يبدأ اليوم الخميس الموافق 15 يناير، وذلك في إطار حرص الوزارة على انتظام صرف مستحقات المستفيدين دون تأخير.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف المعاش متاح من خلال عدة منافذ لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، وتشمل:

جميع ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة على مستوى الجمهورية.

مكاتب البريد المصري.

منافذ فوري المعتمدة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة المعاش بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. الضغط على أيقونة الاستعلام عن تكافل وكرامة. إدخال البيانات المطلوبة بدقة. الضغط على زر استعلام لمعرفة تفاصيل المعاش.

ويأتي برنامج تكافل وكرامة ضمن جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المستفيدة.