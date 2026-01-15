ماذا قال رامي إمام عن الأعلى أجرًا؟ تصريح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 03:33 مساءً - علق المخرج رامي إمام عن الجدل الواسع الذي حدث مؤخرًا، والذي تم نسبه لشقيقه الفنان محمد إمام وذلك حول قائمة الأعلى أجرًا في الوسط الفني، وجاء ذلك على خلفية الأنباء المتداولة الفترة الماضية والتي تسببت في إثارة الجدل.

تصريحات رامي إمام

أوضح رامي إمام من خلال تصريحات الصحفية على خلفية حضوره العرض الخاص لفيلم "ده صوت إيه ده"، وقال بأن ما تم تداوله لم يتم نقله بشكل دقيق، واشار بأن الساحة الفنية تقوم على التنافس الشريف، أما عن المستفيد من ذلك هو الجمهور المصري.

كما أشار من خلال حديثه قائلًا، بأن الوسط الفني يجمعه الزمالة والود والحب، وأضاف بأن المنافسة الصحية تكون صالح الفن والمشاهد، وأكد "كلنا أخوات وزمايل والمنافسة بينا لازم تكون شريفة".

في نفس السياق، فقد وجه رسالة لشقيقه محمد وعبر فيها عن فخره به وباجتهاده، وأكد بأن النجاح لا يأتي إلا ثمرة للعمل والمثابرة.