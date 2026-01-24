لا تفوتك .. القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 04:22 مساءً - تتجه أنظار جماهير كرة اليد الإفريقية، اليوم السبت، إلى المواجهة الهامة التي تجمع بين منتخب الجزائر ونظيره منتخب زامبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليًا في دولة رواندا.

وتحظى المباراة باهتمام واسع من عشاق محاربو الصحراء، حيث يسعى محاربو الصحراء لحسم بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور القادم.

إذ يحتل المنتخب الجزائري حالياً المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد نقطتين وبفارق أهداف كبير (+19)، خلف نيجيريا المتصدرة، ويحتاج للفوز في لقاء اليوم لتأكيد عبوره ومواصلة المنافسة على اللقب القاري.

ويدخل المنتخب الجزائري المواجهة بروح معنوية مرتفعة بعد استعادته للتوازن في الجولة الماضية وتحقيق فوز عريض على رواندا بنتيجة (46-25)، ويطمح اللاعبون في تقديم أداء قوي أمام زامبيا لضمان الصعود بأفضل وضعية ممكنة قبل الدخول في حسابات الأدوار الإقصائية.

على الجانب الآخر، يتطلع منتخب زامبيا لتحسين صورته في ختام مشواره بالبطولة، ومحاولة مقارعة خبرات المنتخب الجزائري، رغم صعوبة المهمة كونه يتذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد زامبيا في كرة اليد

تُنقل مباراة محاربو الصحراء والمنتخب الزمبي، مباشرة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا عبر قناة ON Time Sports 2 HD، التي خصصت تغطية كاملة لمباريات البطولة الإفريقية.