تردد قناة bein sports 3 premium على النايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 04:22 مساءً - تعد قناة bein sports 3 premium واحدة من أبرز القنوات التابعة لشبكة بين سبورت الرياضية الشهيرة، والتي تحظى بمتابعة واسعة في العالم العربي، وتقدم القناة محتوى رياضي متنوع يشمل نقل عدد كبير من المباريات والبطولات المحلية والعالمية، ما يجعلها وجهة أساسية لعشاق كرة القدم والرياضات المختلفة.

تردد قناة بين سبورت 3 على سهيل سات:

التردد: 11547.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد قناة بين سبورت 3 على نايل سات:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

واستطاعت القناة أن تحجز مكانة مميزة بين القنوات الرياضية بفضل جودة البث وقوة التغطية والتحليل، إلى جانب الاهتمام بأدق تفاصيل الأحداث الرياضية المهمة.