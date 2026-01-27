الرياض - كتبت رنا صلاح - أثارت حادثة مقتل مواطنين أمريكيين في ولاية مينيسوتا على يد مسؤولي الهجرة الاتحاديين، ضمن حملة تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المهاجرين، موجة واسعة من الغضب والانتقادات من قبل مشاهير وفنانين بارزين.

كيتي بيري ومشاهير أمريكا ضد حملة ترامب للهجرة

ودعت المغنية العالمية كيتي بيري عبر حسابها على إنستجرام متابعيها إلى التواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي والضغط عليهم لرفض تمويل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي، مؤكدة ضرورة مواجهة السياسات التي أدت إلى هذه الحوادث.



الحادثة التي راح ضحيتها رينيه جود (أم لثلاثة أطفال) وأليكس بريتي (ممرض)، أشعلت مظاهرات واسعة ضد قرار ترامب بزيادة أفراد مكافحة الهجرة في مينيسوتا.



كما عبّر الممثل بيدرو باسكال، نجم مسلسل The Last of Us، عن تضامنه بنشر رسومات للضحيتين مع رسالة تقول: "هناك سبب وجيه لإضراب عام". فيما وصفت المغنية بيلي إيليش بريتي بأنه "بطل أمريكي حقيقي"، داعية زملاءها من المشاهير إلى رفع أصواتهم ضد ما يحدث.



من جانبها، أصدرت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) بياناً أكدت فيه أن اللاعبين "لم يعد بإمكانهم التزام الصمت"، مشددة على ضرورة الدفاع عن حرية التعبير والتضامن مع المتظاهرين في مينيسوتا.



ورغم أن مسؤولي إدارة ترامب وصفوا الحادثتين بأنهما "دفاع عن النفس"، إلا أن مقاطع الفيديو التي وثقت الواقعة تتناقض مع هذا التوصيف، ما زاد من حدة الانتقادات والمطالبات بالعدالة.



ويأتي هذا الموقف امتداداً لمواقف سابقة لمشاهير أمريكيين الذين اعتادوا التعبير عن آرائهم في القضايا الاجتماعية والسياسية، مثل احتجاجاتهم ضد وحشية الشرطة بعد مقتل جورج فلويد وانتقاداتهم للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.