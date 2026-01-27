 رسالة رومانسية .. رونالدو يهنئ جورجينا رودريغيز بعيد ميلادها الـ32

الرياض - كتبت رنا صلاح - في لفتة رومانسية لاقت تفاعلاً واسعاً، شارك نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام لتهنئة شريكة حياته جورجينا رودريغيز بمناسبة عيد ميلادها الـ32، حيث نشر صورة تجمعهما وكتب: "عيد ميلاد سعيد لامرأة حياتي" مرفقاً الرسالة برمز القلب.

وبينما كانت جورجينا، المؤثرة ورائدة الأعمال الأرجنتينية-الإسبانية، في زيارة إلى الولايات المتحدة حيث ظهرت بلقطات من زيارتها إلى البيت الأبيض، انشغل رونالدو بالتزاماته الرياضية في السعودية ضمن مسيرته الاحترافية هناك.

العلاقة بين رونالدو وجورجينا بدأت عام 2017، وأعلنا خطوبتهما رسمياً في أغسطس 2022، ليشكلا معاً عائلة متماسكة تضم خمسة أطفال، من بينهم الابن الأكبر لرونالدو، في مشهد يعكس الاستقرار الذي يعيشه النجم العالمي خارج المستطيل الأخضر.

هذا التفاعل العاطفي يعكس الجانب الشخصي من حياة أحد أبرز نجوم كرة القدم، ويؤكد حرص الثنائي على مشاركة لحظاتهما الخاصة مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.