تطورات| الموت يفجع نجم منتخب نيجيريا وقارة إفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 01:30 مساءً - توفي، اليوم، والد النجم النيجيري ويلفريد نديدي، لاعب بشكتاش التركي وليستر سيتي السابق، إثر حادث مروري أليم، بحسب ما تداولته مصادر مقربة من عائلة اللاعب.

وفاة والدويلفريد نديدي

وشكل الخبر صدمة كبيرة داخل الأوساط الرياضية، خاصة في نيجيريا، حيث يحظى نديدي بشعبية واسعة بفضل مسيرته الاحترافية المميزة في الملاعب الأوروبية.

يمتلك اللاعب خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية، بعدما أمضى ما يقرب من عشرة أعوام بقميص نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وكان خلالها أحد الركائز الأساسية للفريق في الدوري الممتاز، حيث خاض 220 مباراة في البريميرليج.

وكان قد قرر اللاعب الرحيل عن صفوف الثعالب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الثانية خلال ثلاثة مواسم، مفضلًا خوض تجربة جديدة خارج إنجلترا.

وانتقل اللاعب بعدها إلى الدوري التركي، حيث يدافع حاليًا عن ألوان نادي بشكتاش، في خطوة تهدف إلى مواصلة مشواره الاحترافي والمنافسة على الألقاب في أجواء كروية مختلفة.