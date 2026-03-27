حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 09:29 مساءً - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب السعودية في مباراة ودية مرتقبة ضمن استعداداته لكأس العالم 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، المباراة تمثل فرصة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن لاختبار اللاعبين وتجربة الخطط التكتيكية قبل الانطلاق الرسمي في المونديال.

يلا شوت مباشر.. بث مباشر مباراة مصر ضد السعودية رابط الأسطورة في كأس العالم 2026 بجودة HD دون تشويش

يخوض المنتخب المصري المباراة دون الاعتماد على نجمه محمد صلاح الذي يغيب بسبب الإصابة الأخيرة مع نادي ليفربول ويعول الجهاز الفني على اللاعب هيثم حسن لتعويض غياب الفرعون المصري كما سيكون التركيز على اختبار جاهزية محمد عبدالمنعم بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي الطويلة لضمان قدرته على العودة للمستوى الفني المطلوب قبل كأس العالم.

متى تنطلق مباراة مصر والسعودية؟

تقام المباراة على ملعب الإنماء بمدينة جدة يوم الجمعة 27 مارس 2026 وتنطلق صافرة البداية في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، اللقاء يعد محطة مهمة قبل انتقال المنتخب المصري إلى إسبانيا لخوض ثاني ودياته يوم الثلاثاء 31 مارس، في إطار الاستعداد للمونديال.

موقف مصر والسعودية في كأس العالم

منتخب مصر يقع ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا فيما يلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة الثامنة مع أوروجواي وإسبانيا والرأس الأخضر، المباراة الودية تمثل فرصة للاعبي المنتخبين لاختبار مستوياتهم وتحسين انسجام الفريق قبل الانطلاق الرسمي للمونديال.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية

يمكن متابعة مباراة مصر والسعودية عبر قناة أون سبورت 1 المجانية والمفتوحة على نايل سات بالإضافة إلى تطبيق stc tv، وقناة stc tv sports HD 3 المشفرة، والتي توفر تغطية شاملة لكل أحداث اللقاء مع جودة بث عالية لضمان تجربة مشاهدة كاملة وممتعة للجمهور.

معلق مباراة مصر والسعودية

حرصت شبكة stc tv على اختيار معلق متمرس لقيادة التعليق على المباراة وإيصال كل تفاصيل اللقاء للمشاهدين بدقة وإثارة وقد أسندت المهمة إلى المعلق فهد العتيبي المعروف بأسلوبه التحليلي الحاد وقدرته على نقل الإثارة والتشويق لكل لحظة في الملعب ليضيف بعدًا إضافيًا لمتابعة المباراة سواء من حيث الأداء الفني أو التفاصيل الدقيقة لكل لاعب.