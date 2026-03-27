حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 09:29 مساءً - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب حسام حسن لخوض مباراة ودية مهمة أمام السعودية في إطار استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026، ويأتي اللقاء فرصة للاعبين للاختبار أمام منافس قوي قبل التوجه إلى المونديال.

ويغيب عن اللقاء محمد صلاح بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا مع نادي ليفربول ما دفع الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعب هيثم حسن لتعويض الغياب بينما من المتوقع أن يعود محمد عبدالمنعم للمشاركة بعد التعافي من إصابته بالرباط الصليبي، لمتابعة جاهزيته الفنية والبدنية.

رابط يوتيوب..بث مباشر مباراة مصر والسعودية يلا شوت بلس في كأس العالم 2026 بجودة عالية بدون تقطيع في البث

منتخب مصر يقع في المجموعة السابعة لمونديال 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا، إيران، نيوزيلندا ويهدف الجهاز الفني إلى اختبار البدائل والاستعداد تكتيكيًا لكل مواجهة، منتخب السعودية في المجموعة الثامنة مع فرق إسبانيا، أوروجواي، الرأس الأخضر ويحرص على ضبط التشكيلة الأمثل قبل خوض البطولة العالمية.

موعد مباراة مصر ضد السعودية

تقام المباراة على ملعب الإنماء بمدينة جدة يوم الجمعة 27 مارس 2026 في الأوقات التالية:

القاهرة: 7:30 مساءً مكة المكرمة: 8:30 مساءً الإمارات: 9:30 مساءً

بعد المباراة سيتوجه منتخب مصر مباشرة إلى إسبانيا لخوض ثاني ودياته يوم الثلاثاء 31 مارس لمواصلة التحضيرات قبل المونديال.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية

يمكن لعشاق الكرة العربية متابعة اللقاء عبر عدة خيارات:

قناة أون سبورت 1: قناة مجانية ومفتوحة على نايل سات لتوفير متابعة سهلة ومباشرة.

تطبيق stc tv: بث مباشر عبر الهواتف والأجهزة اللوحية بجودة عالية.

قناة stc tv sports HD 3: قناة مشفرة تقدم تجربة مشاهدة متكاملة مع تغطية شاملة لكل لحظة من المباراة.

معلق مباراة مصر والسعودية

يتولى مهمة التعليق على المباراة الودية بين مصر والسعودية في كأس العالم 2026 المعلق السعودي فهد العتيبي حيث سيقوم فهد العتيبي بتحليل مجريات المباراة، وتحركات اللاعبين مع إثارة آذان المستمعين.