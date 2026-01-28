اطّلع على البافاري الليلة.. القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 01:30 مساءً - يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لمواجهة نادي آيندهوفن الهولندي مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب "فيليبس"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل العملاق البافاري اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، حيث يسعى الفريق بقيادة مدربه لتأمين مكانه في وصافة الترتيب خلف آرسنال المتصدر والعودة لسكة الانتصارات بعد تعثره الأخير في الدوري المحلي.

في المقابل، يحل آيندهوفن في المركز الثاني والعشرين برصيد 8 نقاط، ويطمح الفريق الهولندي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل إلى ملحق دور الـ16 وتجنب الخروج المبكر من البطولة.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد آيندهوفن

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد آيندهوفن

تُنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

معلق مباراة مباراة بايرن ميونخ ضد آيندهوفن

سيتولى المعلق حفيظ دراجي مهمة الوصف والتعليق على أحداث مباراة بايرن ميونخ الليلة.