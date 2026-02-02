عمرو سعد يعلن اعتزاله الدراما التلفزيونية عقب مسلسل إفراج أعلن الفنان عمرو سعد عن اعتزاله العمل بالدراما التلفزيونية وبأن مسلسل إفراج الذي ينافس به بموسم دراما رمضان إقرأ المزيد

أعلن الفنان عمرو سعد عن اعتزاله العمل بالدراما التلفزيونية وبأن مسلسل "إفراج" الذي ينافس به بموسم دراما رمضان 2026 سيكون آخر مسلسل تلفزيوني يجسد بطولته.

ومن خلال الصفحة الرسمية للفنان عمرو سعد على "فيسبوك" أعلن الفنان عمرو سعد اعتزاله العمل بالدراما التلفزيونية بدءًا من العام المُقبل، وذلك من خلال منشور قال فيه: "من مسلسل افراج .... جهد ضخم يوميًا، علشان أترك مجال التلفزيون من السنة القادمة وأنا حاسس إني قدمت عمل يليق بمصر .. أتمني أسعدكم وتكونوا فخورين بمسلسل يُمثل الدراما المصرية في كل البلاد العربية ويليق بتاريخنا الكبير اللي قدم نجوم كبيرة للشعوب العربية".

واختتم الفنان عمرو سعد منشوره قائلًا: "مش اكاذيب كبيرة ، كل يوم 16 ساعة تصوير وجهد رهيب .. مسلسل إفراج سفير الدراما المصرية الوحيد على شاشات mbc العراق وmbc الخليج وان شاء الله علي mbc مصر وأتمني نجاح ومتعة وتأثير".

ويُجسد الفنان عمرو سعد خلال أحداث مسلسل "إفراج" شخصية "عباس الريس"، والذي تأتي أحداثه في إطار الدراما الشعبية الاجتماعية والأحداث مستوحاة من قصة حقيقية والتي تدور في إطار من الغموض والتشويق.

ويُشارك ببطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين ومن أبرزهم: عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، تارا عماد، حاتم صلاح، علاء مرسي، سارة بركة، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، دنيا ماهر، رضا إدريس، عمر السعيد، فيما يأتي المسلسل من تأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، أحمد بكر، ومن إنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.