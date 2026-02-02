مسلسل "لعبة وقلبت بجد" يوقف روبلوكس في مصر نجح مسلسل لعبة وقلبت بجد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمعروض على قناة DMC ومنصة WATCH IT في إقرأ المزيد

نجح مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمعروض على قناة DMC ومنصة WATCH IT، في تسليط الضوء على مخاطر لعبة "روبلوكس" وتأثيرها السلبي على الأطفال.

العمل أثار جدلًا واسعًا أدى إلى مناقشة القضية داخل مجلس الشيوخ المصري، وصدور قرار رسمي بحجب اللعبة داخل البلاد، في خطوة لاقت ترحيبًا كبيرًا من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلن عصام الأمير، نائب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن القرار خلال جلسة مجلس الشيوخ، مؤكدًا التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذه.

القرار جاء بعد مقترح تقدمت به الدكتورة ولاء هرماس رضوان لتقنين أوضاع منصة "روبلوكس" وتنظيم منصات الألعاب الإلكترونية، بهدف حماية القيم الأخلاقية والتربوية للأطفال وتقليل المخاطر النفسية والسلوكية.

كشف محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن وجود صعوبات تقنية تواجه حجب الألعاب، خاصة محاولات الأطفال استخدام شبكات VPN للتحايل على الحجب، مؤكدًا أن الأجهزة المختصة تعمل على تطوير حلول فنية لمواجهة ذلك.

وأوضح إبراهيم أن أي إجراءات ستُتخذ ضمن إطار القانون وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان حماية المجتمع، مع مراعاة التوازن بين الأمن الرقمي وحماية الأطفال.

ينتمي مسلسل "لعبة وقلبت بجد" إلى فئة الدراما الاجتماعية الكوميدية، ويركز على أسرة مصرية تتعرض لأزمات نتيجة تأثير الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.