”اطّلع على الريمونتادا” نتيجة مباراة الزمالك ضد المصري في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 12:29 صباحاً - حقق الزمالك فوزًا عريضًا ومستحقًا على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1، في مواجهة قوية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد مباراة مثيرة شهدت تقلبات كبيرة وأداءً هجوميًا مميزًا من الفريق الأبيض، ليحسم تصدره لجدول ترتيب دوري نايل 2025/2026.

ملخص مباراة الزمالك ضد المصري في الشوط الأول

دخل الزمالك اللقاء بقوة منذ الدقائق الأولى، حيث نجح في هز الشباك مبكرًا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، ليمنح المصري دفعة معنوية استغلها سريعًا، حيث تمكن أسامة الزمراوي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13، وسط ارتباك دفاعي من جانب الأبيض.

حاول الزمالك العودة سريعًا إلى أجواء المباراة، وفرض سيطرته على وسط الملعب مع الاعتماد على التحركات السريعة على الأطراف، حتى نجح عدي الدباغ في إدراك التعادل في الدقيقة 30، بعد هجمة منظمة أنهاها بنجاح داخل الشباك، ليعيد فريقه إلى المباراة.

وقبل نهاية الشوط الأول، واصل الزمالك ضغطه المكثف، ليترجم أفضليته إلى هدف ثانٍ عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 44، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 2-1، بعد ريمونتادا سريعة قلبت موازين اللقاء.

ملخص مباراة الزمالك ضد المصري الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، واصل الزمالك تفوقه وهدد مرمى المصري في أكثر من مناسبة، حيث أهدر ناصر منسي فرصة محققة لتعزيز النتيجة في الدقيقة 46، بينما حاول المصري العودة وتهديد مرمى الأبيض لكن دون فاعلية حقيقية أمام التنظيم الدفاعي الجيد.

ومع مرور الوقت، فرض الزمالك سيطرته بشكل أكبر على مجريات اللقاء، ونجح في قتل طموحات المصري عندما عاد ناصر منسي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 75، مؤكدًا تفوق فريقه وتراجع المنافس.

وفي الدقائق الأخيرة، واصل الزمالك ضغطه الهجومي، ليختتم حسام عبد المجيد مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86، بعد متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء، ليحسم اللقاء بشكل نهائي.

وشهدت المباراة بعض المحاولات من جانب المصري، أبرزها رأسية خطيرة في الدقيقة 83، لكنها مرت بجوار القائم، في ظل تفوق واضح للزمالك على مستوى الأداء والنتيجة.

وبهذا الفوز الكبير، يبعث الزمالك رسالة قوية إلى منافسيه في الدوري، مؤكدًا جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب، خاصة في ظل الأداء الجماعي المميز والتألق الفردي لعدد من لاعبيه، وعلى رأسهم ناصر منسي الذي قدم مباراة كبيرة وساهم بشكل مباشر في الانتصار العريض.