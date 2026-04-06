كل شيء يبدو متوازنًا.. حتى تبدأ مواجهة الشباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 12:29 صباحاً - يترقب عشاق كرة القدم في السعودية اليوم الأحد 5 أبريل 2026 واحدة من أشرس مواجهات دوري روشن للمحترفين موسم 2025-2026، حين يلتقي الرياض مع الشباب في ديربي العاصمة الذي يعد دائمًا من أبرز لقاءات الموسم، المباراة تحمل طابع الإثارة والتنافس الشديد خاصة وأن الفريقين يسعيان لتحقيق مكاسب جديدة قبل الجولات الحاسمة.

موقف الشباب والرياض في الدوري السعودي

يخوض فريق الرياض المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة ويأمل في تأكيد صحوته بعد مفاجأته الأخيرة بفوزه على الاتحاد بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية، يسعى الفريق لاستغلال الحماس الجماهيري في الديربي وتكرار الفوز لتعزيز موقفه في جدول الدوري.

بينما فريق الشباب يحتل المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة ويأمل في استمرار سلسلة انتصاراته بعد الفوز الأخير على الأخدود، يدخل اللقاء بمعنويات عالية مع التركيز على استغلال الأخطاء الدفاعية للرياض لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز مركزه في المنافسة على المراتب المتقدمة.

موعد مباراة الشباب والرياض

ستنطلق مباراة الشباب والرياض في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية الموافق الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، لتكون نقطة جذب لعشاق كرة القدم في كل أنحاء الوطن العربي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الرياض

تبث مباراة الشباب ضد الرياض بشكل حصري عبر شبكة قنوات ثمانية الرياضية (Thmanyah HD2) حيث تقدم تغطية كاملة وحية لكافة أحداث اللقاء مع تحليل شامل قبل وبعد المباراة.

معلق مباراة الشباب ضد الرياض

سيقود التعليق الرياضي على أحداث لقاء مباراة الرياض والشباب المعلق المتميز جعفر الصليح الذي سيصف كل حركة وهدف وأداء اللاعبين بشكل احترافي ويضيف بعدًا تحليليًا لمتابعة المباراة.