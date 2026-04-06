محمود حجازي يستأنف على حكم حبسه في قضية التعدي على زوجته تقدم دفاع الفنان محمود حجازي باستئناف على حكم حبسه 6 أشهر على خلفية اتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب وإصابتها إقرأ المزيد

تقدم دفاع الفنان محمود حجازي باستئناف على حكم حبسه 6 أشهر، على خلفية اتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب وإصابتها بسبب خلافات أسرية.

كانت محكمة جنح أول أكتوبر قضت في مارس الماضي بحبس الفنان محمود حجازي لمدة ستة أشهر، مع كفالة قدرها خمسة آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قيمته خمسة آلاف جنيه، وذلك في القضية المقامة ضده بتهمة التعدي بالضرب على زوجته رنا طارق.

وجاء الحكم حضوريا بتوكيل في الجنحة رقم 11955 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومبلغ خمسين جنيهاً أتعاب محاماة.

وكانت السيدة رنا طارق عبد الستار، المصرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، تقدمت ببلاغ ضد زوجها الممثل محمود حجازي وحررت محضرا ضده تتهمه بضربها وسحلها وإصابتها بكدمات متفرقة في جسدها.

في أول تعليق له بعد اتهامه بضرب وسب زوجته، نفى الفنان محمود حجازي كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه سيلتزم الصمت لأنه لا يحب التحدث عن حياته الشخصية وأنه سيتحدث فقط في المكان والوقت المناسب.