الزمالك يهزم المصرى برباعية فى أولى جولات حسم الدورى ويواصل الصدارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 12:30 صباحاً - حقق فريق الزمالك فوزًا عريضًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 4 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

سجل أسامة زمراوي هدف التقدم للمصري فى شباك الزمالك، بالدقيقة 12 من عمر المباراة، ثم نجح عدى الدباغ فى تسجيل هدف التعادل بعد صناعة من خوان بيزيرا فى الدقيقة 30، وسجل ناصر منسى الهدف الثاني للزمالك فى الدقيقة 44.

وسجل ناصر منسى الهدف الثالث للزمالك فى الدقيقة 75، ثم أضاف حسام عبد المجيد الهدف الرابع فى الدقيقة 87.



ترتيب الزمالك والمصرى



بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 46 منفردًا بصدارة جدول ترتيب الدورى، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 32 نقطة فى المركز الخامس.



ضم تشكيل الزمالك كلاً من:



ـ حراسة المرمى : مهدي سليمان.

ـ خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

ـ خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

ـ خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي الونش" ومحمد ابراهيم وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود جهاد وآدم كايد وأحمد شريف وعمرو ناصر وسيف الجزيري.

وضم تشكيل المصرى كلاً من:



- حراسة المرمى: عصام ثروت.

- خط الظهر: كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، مصطفى العش، أحمد أيمن منصور.

- خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، أسامة زمراوي.

- الهجوم: منذر طمين، صلاح محسن.

البدلاء: محمد شحاته لحراسة المرمى، محمد الشامي، كريم بامبو، ميدو جابر، عمر الساعي، بونور موجيشا، مصطفى زيدان، عميد صوافطة، أحمد القرموطي.