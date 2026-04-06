الداخلية عن فيديو تحرش "أمين شرطة" بفتاة بالخارج: مفصول من الخدمة والجماعة الإرهابية تعيد استغلال الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 12:30 صباحاً - بالنسبة لمنشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج تضمن الزعم بقيام أحد أفراد الشرطة بالتحرش بإحدى الفتيات إبان تواجده خارج البلاد.

فقد أكد مصدر أمنى أن فرد الشرطة الظاهر صورته بمقطع الفيديو مفصول عن العمل منذ عام 2023 لإرتكابه تجاوزات مسلكية وفقاً لثوابت الوزارة وغير تابع لوزارة الداخلية.. وأن ذلك يأتى فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يدركه الرأى العام.