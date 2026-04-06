اطّلع على جميع أهداف مباراة الزمالك ضد المصري في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 12:29 صباحاً - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على حساب نظيره فريق المصري البورسعيدي بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، في مواجهة قوية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد مباراة شهدت إثارة وتقلبات منذ بدايتها.

أهداف مباراة الزمالك ضد المصري

بدأ اللقاء بإلغاء هدف مبكر للزمالك بداعي التسلل، قبل أن ينجح المصري في افتتاح التسجيل عبر أسامة الزمراوي في الدقيقة 13.

رد الزمالك جاء سريعًا، حيث أدرك عدي الدباغ التعادل في الدقيقة 30.

أهداف ناصر منسي مع الزمالك ضد المصري

اضاف ناصر منسي الهدف الثاني في الدقيقة 44 لينهي الأبيض الشوط الأول متقدمًا 2-1.

في الشوط الثاني، واصل الزمالك تفوقه، وأهدر منسي فرصة محققة في البداية، قبل أن يعود ويسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 75، مؤكداً سيطرة الأبيض على اللقاء.

هدف حسام عبد المجيد ضد المصري

اختتم حسام عبد المجيد رباعية الزمالك في الدقيقة 86، ليؤمن فوزًا مستحقًا، رغم بعض المحاولات من المصري التي لم تُترجم لأهداف.

بهذا الانتصار، يواصل الزمالك نتائجه الإيجابية ويبعث برسالة قوية في سباق المنافسة على لقب الدوري.