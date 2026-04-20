لقاء ناري.. الأهلي القطري أمام الحسين إربد في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 12:29 مساءً - يخوض الحسين إربد مواجهة قوية أمام الأهلي القطري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين الساعيين للوصول إلى المربع الذهبي.

تأتي المباراة وسط توقعات بمستوى تنافسي مرتفع، حيث يعتمد الحسين على الحماس والانضباط التكتيكي، بينما يسعى الأهلي القطري لفرض سيطرته مستفيدًا من خبراته في مثل هذه المواجهات. ويُنتظر أن تشهد المباراة صراعًا قويًا في وسط الملعب مع محاولات مستمرة لخطف هدف يمنح الأفضلية.

توقيت مباراة الأهلي ضد الحسين في الدول العربية

تنطلق صافرة البداية مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، فيما تُقام في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءً بتوقيت تونس، ما يتيح متابعة واسعة للجماهير في مختلف أنحاء الوطن العربي.

القنوات الناقلة والتغطية لمباراة الأهلي ضد الحسين

يمكن متابعة اللقاء عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات البطولة، وتحديدًا من خلال قناة beIN Sports 2، والتي تقدم تغطية تحليلية شاملة قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها.

ولعشاق المشاهدة عبر الإنترنت، تتوفر إمكانية متابعة المباراة من خلال تطبيق beIN Connect أو منصة TOD TV، حيث تتيح هذه الخدمات بثًا مباشرًا بجودة عالية، لمتابعة كل تفاصيل اللقاء لحظة بلحظة.