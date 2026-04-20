ماذا قالت؟ أبرز تصريحات يارا السكري مع صاحبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 01:22 مساءً - ظهرت الفنانة الشابة يارا السكري في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة القديرة إسعاد يونس، وتحدثت عن حياتها الشخصية والفنية ونجاحها في مسلسل على كلاي، والذي تم عرضه في سباق رمضان 2026، كما تحدثت عن كواليس المسلسل الممتعة.

كواليس مسلسل علي كلاي

تحدثت الفنانة يارا السكري عن تجربتها الرائعة في مسلسل على كلاي، حيث قالت بأنها استمتعت بشكل كبير بدورها في المسلسل، وصرحت بأن أصعب المشاهد التي قامت بها هي مشاهد الضرب، حيث تتطلبت مجهود بدني كبير، وقامت بها بشكل احترافي وخاصة المشاهد التي جمعتها مع الممثل عصام السقا.

ثم صرحت بأن من أقسي المشاهد التي قامت بها، هو مشهد وفاة شقيقها، حيث ترك هذا المشهد أثر كبير بداخلها، فعندما قامت بتمثيل هذا المشهد قامت باستحضار موقف صعب تعرضت له في الحقيقة ثم قامت بتمثيله، ولهذا السبب تمكنت من تقديم أداء مؤثر.

شارك العديد من النجوم في مسلسل علي كلاي، طارق الدسوقي، درة، الشحات مبروك، محمود البزاوي، انتصار، درة، أحمد عبد الله محمود، بسام رجب، وقام بأخراج المسلسل محمد عبد السلام.