من هو اللواء كمال مدبولي؟ سيرة بطل حرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 12:29 مساءً - من هو كمال مدبولي ويكيبيديا، خيّم الحزن في قلوب المواطنين اليوم بتاريخ اليوم الإثنين 27 أبريل، حيث توفي اللواء كمال مدبولي والد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني.

من هو اللواء كمال مدبولي؟

يعد اللواء كمال مدبولي من مواليد 11 أكتوبر 1935 بمحافظة القاهرة، أحد أهم القيادات القوات المسلحة، حيث إنه شارك في الكثير من بطولات حرب أكتوبر المجيدة، كما عمل على خدمة سلاح المدفعية، وجاء اسمه كأبرز الأجيال من الضباط الذين ساعدوا بشكل كبير في تحقيق النصر العسكري عام 1973 م برتبة مقدم أركان حرب.

موعد صلاة جنازة اللواء كمال مدبولي

تم الإعلان من قبل أسرة اللواء كمال مدبولي جميع تفاصيل مراسم الجنازة والعزاء، أثناء وفاته، حيث إنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على المرحوم اليوم في مسجد المشير طنطاوي، وذلك بحضور العديد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.

كما سيقام العزاء غداً يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة كذلك، حيث تستقبل الأسرة لتقديم واجب العزاء.

هيئة النيابة الإدارية تنعي الفقيد اللواء كمال مدبولي

قدّمت التعازي هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوى بحزن عميق وأسي شديد، اللواء كمال مدبولي والد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كما عبر عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزارء، وإلى الأسرة لفقيدها الكريم، وأن يلهم أسرته وذوية الصبر والسلوان.