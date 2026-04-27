أخر تطورات حالة الفنان هاني شاكر الصحية.. نادية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 12:29 مساءً - صرحت الفنانة المصرية "نادية مصطفى" خلال مداخلة تليفزيونية عن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، حيث كشفت عن حالته الأخيرة واستنكرت ما تم تداوله حول تدهور حالته الصحية وعدم استقرارها.

تصريحات نادية مصطفى حول حالة هاني شاكر الصحية

أجرت الفنانة نادية مصطفى مداخلة تليفزيونية لأحد البرامج الإذاعية طمأنت من خلالها الجمهور عن الفنان هاني شاكر وأوضحت الحالة الصحية الحالية للفنان وأكدت أنها مستقرة تماماً، كما أكدت الفنانة أن حالة هاني شاكر الصحية تحتاج إلى دعم نفسي من الجمهور والمحيطين به.

استنكرت الفنانة ما سمعته مؤخراً بشأن حالة هاني شاكر وأوضحت أنها تفاجأت من التصريحات التي صدرت على لسان رئيس الجالية المصرية في فرنسا بأن الفنان قد استعاد وعيه بشكل كامل وهو ما نفته تماماً.

تواصلت الفنانة مع زوجة هاني شاكر والتي نفت لها كافة الأخبار المتداولة عن حالته الصحية، لذا أضافت ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات غير صحيحة عن حالة الفنان لأن نشر أي أخبار غير صحيحة قد يسبب القلق للجماهير والأصدقاء.

