معتمد جمال بالقوة الضاربة لإنتزاع البطولة.. تشكيل الزمالك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 12:29 مساءً - أختار الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله “الفارس الأبيض” لمواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز صدارته.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة ورغبة واضحة في حصد النقاط الثلاث، خاصة في ظل المنافسة القوية على اللقب، بينما يأمل إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر.

تشكيل الزمالك ضد إنبي

جاء تشكيل الفريق الأبيض على النحو التالي:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

يتواجد في خط الدفاع: عمر جابر – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – الونش – فتوح

منتصف الملعب: شحاتة – عبد الله السعيد

يقودالخط الأمامي: الدباغ – ناصر منسي – بيزيرا

ويعتمد الزمالك في تشكيله على القوة الهجومية بقيادة الثلاثي الدباغ ومنسي وبيزيرا، مع تأمين دفاعي بوجود عناصر الخبرة في الخط الخلفي، في محاولة لحسم المواجهة مبكرًا.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي

تُقام مباراة الزمالك وإنبي اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، وتنطلق في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.