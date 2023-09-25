أشرف الخطيب نائبا لرئيس اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 05:07 مساءً - تم انتخاب أشرف الخطيب نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم بمعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute).

وتضم الجمعية في عضويتها، المسئولين التنفيذين لكبرى الشركات العالمية لإدارة الأصول وكبرى شركات الاستثمار المباشر وخبراء الاستثمار، وتعمل على وضع معايير التميز المهني وتمنح الشهادات المعتمدة والمتخصصة في مجال الاستثمار، ومنها شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA Program).

الممثل الوحيد لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في اللجنة ضمن 14 عضوا من 10 دول

ويعتبر الخطيب أول خبير مصري ينضم للجنة الاستشارية لتطوير التعليم بمعهد المحللين الماليين المعتمدين، وهو الممثل الوحيد لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في اللجنة والتي تتكون من 14 عضواً من 10 دول تمثل الوجهات المالية المختلفة حول العالم.

وتختص اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم بمعهد المحللين الماليين المعتمدين بمهام الإشراف والتوجيه بخصوص السياسات والنظم المطبقة من قبل CFA Institute بهدف تطوير الأطر الحاكمة لمعايير الكفاءة اللازمة لتحقيق التميز المهني في مجال الاستثمار، ومدى انعكاس ذلك في مناهج شهادة المحلل المالي المعتمد CFA Program))، ومناهج شهادة قياس أداء الاستثمار (CIPM) وأي برامج أخرى يتم تطويرها وإدارتها بواسطة المعهد.

وكان الخطيب قد انضم لعضوية اللجنة العام الماضي، حيث أشرفت اللجنة على أكبر تغييرات شهدها معهد المحللين الماليين المعتمدين في تاريخه الذي يمتد لأكثر من ستين عاماً والتي من أهمها، إطلاق ثلاثة مسارات مختلفة للمستوى الثالث في شهادة CFA بدلًا من مسار واحد. فمع استمرار المسار التقليدي للشهادة والذي يركز على إدارة المحافظ المالية (Portfolio management)،

تم أيضاً إطلاق مسارين جديدين للاستثمار المباشر (Private markets) وإدارة الثروات (Wealth management). هذا وشهد العام المنصرم أيضاً انضمام الخطيب للجنة الاستثمار المباشر المنبثقة من اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم بمعهد المحللين الماليين المعتمدين.

الجدير بالذكر أن أشرف الخطيب يشغل منصب رئيس قطاع الاستحواذ لشركة إكويتي القابضة، الذراع الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت (صندوق الثروة السيادي الكويتي)، بالإضافة إلى كونه نائب رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt) ورئيس لجنتي الاستثمار المستدام (ESG) والتطوير المهني بالجمعية.

وحصل الخطيب على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة آي إى بمدريد (IE Business School)، كما حصل على شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA)، بالإضافة لحصوله على شهادة الاستثمار المعنية بأغراض الاستدامة (الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) وكذلك اجتيازه لشهادة المحاسب القانوني المعتمد الأمريكية (CPA).