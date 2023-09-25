انت الان تتابع خبر (فيديو)اكتشاف كميات ضخمة من الذهب والنحاس والمعادن الثمينة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في دولة عربية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتوالى الاكتشافات الهائلة والضخمة في العديد من الدول العربية. تؤكد الدراسات الحديثة أن المنطقة تزخر بكميات لا حدود لها من الثروات الطبيعية، وخاصة الذهب والنحاس والألماس والمعادن الثمينة الأخرى التي لم يتم اكتشافها بعد والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

ووفقًا لتقارير إعلامية عربية، تمكنت هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة العربية السعودية من العثور على كميات هائلة من الذهب والنحاس والمعادن الثمينة من خلال عمليات البحث والتنقيب المستمرة.

وأوضحت الهيئة أن الكميات الجديدة من الذهب والنحاس تم اكتشافها في مناطق تقع في الجهة الغربية من المملكة العربية السعودية. وأشار الخبراء في مجال الثروات والتعدين إلى أن الكميات المكتشفة تعد الأكبر من نوعها عالميًا.

وأكدت الهيئة أن الكميات المكتشفة تم العثور عليها في عدة مواقع، وأشارت إلى أن المواقع الجديدة ستنتج كميات كبيرة من خامات الذهب والنحاس، خاصة المواقع التي تم اكتشافها بالقرب من "المدينة المنورة".

وأشارت الهيئة إلى أن خامات الذهب تم اكتشافها بكثرة في منطقة "أبا الرحا" التي تقع في منطقة يُطلق عليها اسم "درع أم البراك" في إقليم الحجاز قرب المدينة المنورة غرب المملكة العربية السعودية.

وأضافت الهيئة أن فريق البحث والتنقيب في الهيئة تمكن من العثور على خامات النحاس أيضًا في 4 مواقع مختلفة بمنطقة المضيق في وادي "الفرع".

أشارت السلطات السعودية إلى اكتشاف كميات ضخمة من خامات الذهب والنحاس في منطقة المضيق بوادي الفرع، الواقعة بالقرب من المدينة المنورة في الجهة الغربية للمملكة. يعتبر هذا الاكتشاف من أكبر الاكتشافات في مجال التعدين حول العالم.

أكد خبراء التعدين والثروات الطبيعية أن الكميات التي تم العثور عليها من خامات الذهب والنحاس في هذه المنطقة تعتبر الأضخم على مستوى العالم. وسيتم إضافة هذه الكميات الجديدة إلى رصيد الثروات التي تمتلكها السعودية، التي تعد واحدة من أغنى الدول في منطقة الشرق الأوسط ومن أقوى الدول اقتصاديًا في العالم.

وبحسب الدراسات والأبحاث العربية والغربية، فإن المملكة العربية السعودية تعد بلدًا غنيًا بالثروات الطبيعية والكنوز الضخمة التي لا تقدر بثمن. تعتبر المملكة من أكبر منتجي النفط في العالم، وتمتلك أيضًا موارد غنية من الغاز الطبيعي والفحم والفوسفات والبوكسيت وغيرها من المعادن الثمينة.