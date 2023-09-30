نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الدولة نفذت مشروعات بقيمة 9.4 تريليون جنيه… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 30 سبتمبر 2023 07:10 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، خلال كلمته بمؤتمر “حكاية وطن” ، والذي عرض فيه خطة الدولة نحو التنمية ، إن الدولة حققت إنجازات خلال التسعة أعوام الماضية لم يحقق من قرون.

تنفيذ مشروعات بقيمة 9.4 تريليون جنيه

أوضح مدبولي أن الدولة كانت تعانى من كل التبعات الموجودة من معدلات فقر ، خلال التسعة أعوام الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت ما يزيد عن 9.4 تريليون جنيه في تنفيذ المشروعات بنسبة 22 % من الناتج المحلى مما يعني إننا لازلنا في الحد الأدنى للتنمية.

وأكد مدبولي أن الدول النامية تعاني من الأزمات الاقتصادية المحيطة بها كدولة ، مضيفًا “يبقي سؤال المواطن متي تخرج الدولة من الأزمة وتصبح من الدول المتقدمة علي الرغم من المشروعات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية”.

وأشار إلى أن الدول ذات التجارب الناجحة في التحول من مصاف الدول النامية إلي الدول المتقدمة ، مثل ماليزيا وسنغافورة ، استغرقتا أكثر من 20 سنة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة علي الرغم أن تعدادها السكاني 5 مليون نسمة ، إضافة إلى دولة المانيا التي لم تصل لما عليه إلا بعد فترة طويلة من الوقت بعد الحرب العالمية الثانية ، من خلال تطوير بنياتها التحتية .

التنمية أساس النهضة

وأوضح رئيس الوزراء أن الدول التي نهضت وجائت في مصاف الدول الكبري ، كانت أولي مفاتيح نجاحها هي جعل التنمية الخيار الأول لها ، من خلال بناء مشروعات عدة ترتكز عليها الدولة ، وهو ما تحاول أن تفعله الدولة المصرية في خطتها التنموية .

التركيز علي إنفاق مدخرات الدولة في تطوير البنية التحتية

وشدد على أهمية أن يكون هناك برنامج وطني مصاغ بسواعد ابنائها، وعدم الاعتماد علي خبرات خارجية، بجانب التركيز علي إنفاق مدخرات الدولة في تطوير البنية التحتية لتصبح جاذبة للاستثمار.

ولفت مدبولي إلى أن هناك دول انفقت ما يقرب من 20% إلي 25% من الناتج القومي علي مشروعات البنية التحتية، بوجود قيادة ذات رؤية واضحة لتنفيذ الخطة.

الصين تخفض معدلات الفقر بعد 22 عام

وأضاف أن دولة الصين بدأت في تخفيض معدلات الفقر ، بعد ما يقرب من 22 عام من العمل المتواصل علي تطوير بنيتها التحتية.

وأشار بالقول إلى كتاب “لماذا تفشل الامم”، قائلًا إنه تم اختيار مصر في مقدمة الكتاب كنموذج للدولة الفاشلة، كما استعرض معدلات الفقر وامكانية تغيرها، بجانب عرض القيود التي تعيق الدولة المصرية نحو التنمية .

وتابع رئيس الوزراء “الوضع تغير خلال الفترة الحالية، وأصبحت الدولة المصرية مثال يحتذي به في الإنجازات والمشروعات العملاقة لتطوير بنياتها التحتية”.