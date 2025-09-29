العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى بداخله أطفال خُدَج في غزة

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى بداخله أطفال خُدَج في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 04:20 مساءً - أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى الحلو الدولي بمدينة غزة، منذ مساء الأحد، ويستهدفها بوابل من القذائف المدفعية، رغم وجود عشرات المرضى والنازحين داخله.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، الإثنين، عن المصادر الطبية قولها إن "قوات الاحتلال تحاصر المستشفى من جميع الجهات، مع اقتراب الدبابات من محيطه، حيث تم تجميع الطواقم الطبية والمرضى داخل الطوابق السفلية، مع تعذر الوصول إلى المستشفى أو الخروج منه".

ووفق المصادر، "يضم المستشفى عدة أقسام، من بينها قسم مرضى السرطان، بالإضافة إلى حضانة تحتوي على 12 حالة من الأطفال الخُدَج".

ويتواجد أكثر من 90 شخصا، ما بين طواقم طبية ومرضى داخل المستشفى، في ظل انقطاع تام للاتصالات والإنترنت.

من جهتها، قالت وكالة رويترز إن الدبابات الإسرائيلية اقتربت من قلب مدينة غزة الإثنين، مواصلة الهجوم البري قبل ساعات من المحادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ألمح إلى انفراجة دبلوماسية في المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب.

وبعد ما يقرب من عامين من الجهود الدبلوماسية غير الناجحة، قدمت واشنطن الأسبوع الماضي خطة من 21 نقطة إلى دول عربية وإسلامية تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن المتبقين.

ووعد ترامب، الذي قال الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال صار قريبا، بتحقيق "شيء مميز" عشية اجتماعه مع نتنياهو.