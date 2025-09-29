والد الرئيس السوري في تدوينة علي االفيس بوك: مصر الأخ الأكبر للعرب وشعبها وفي لرابطة الدم والأخوة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 سبتمبر 2025 04:28 مساءً - انتقد حسين الشرع والد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الإثنين، بعض الأصوات السورية التي تحاول الإساءة إلى مصر، مؤكدا أن أي إساءة لمصر هي إساءة لبلاد الشام باعتبار أن الدولة المصرية الأخ الأكبر لكل البلاد العربية تاريخيا وحاضرا ومستقبلا.

ابو احمد الشرع

وأكد والد الرئيس السوري في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على فيسبوك ، اليوم، أن الشام ومصر صنوان لا تفريق بينهما، أن من يسيء لمصر كأنما يسيء لأمة العرب والمسلمين، مشيرا إلى أن مصر لها دور وتاريخ وهذا لا يجوز المساس به وبقدر ما تكون مصر قوية وقادرة بقدر ما يكون للعرب قوة وقدرة، مضيفا: سوريا ومصر بل بلاد الشام كانت على الدوام وحدة واحدة في الآلام والكوارث وفي الرخاء والنعيم.

وأوضح أن مصر وسوريا من أوائل الدول التي أقامت وحدة عربية في التاريخ الحديث، مضيفا: مصر والشام أمة واحدة وقفت معنا ووقفنا معها يوم أن قلنا هنا القاهرة من دمشق أثناء العدوان الثلاثي على مصر 1956.

وتابع: مصر وسوريا حاربوا سوية في حرب تشرين أكتوبر.. الجيش الأول في سوريا والجيشين الثاني والثالث في مصر العربية.. ولا زالت صفة هذه الجيوش قائمة حتى الآن وفي أتون المحرقة السورية التي شنها الطغاة على شعبنا تدفق الالاف إلى مصر العظيمة بلدهم ومن أعز البلدان فرحبوا بنا وكان لسان اهل مصر يقول لنا أجدع ناس مرحبا لم يتعاملوا معنا كلاجئين بل أنتم في مصركم .. هذه هي مصر ونشط السوريون الجدعان يعملون في كل مكان بمصر بلا مضايقات ولا عنصرية كما حدث في أماكن أخرى وأعطوا للسوريين كل الفرص فكانوا الأوفياء لرابطة الدم والاخوة.

واختتم حديثه بالقول: هذه مصر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله ونحن إذ نشكر مصر، فمصر لا حاجة لها بشكرنا لأنها هي مصر المضيافة لكل من يطرق بابها المشرعة على فعل الخير.. هذه هي مصر التي تطاول عليها من لا يتقن توجيه الشكر لمصر وأهلها الجاحدون .. فيا أهلنا في مصر أنتم في القلب دائما وأبدا وصلاتنا لم تنقطع لأننا شعب واحد وأهل ولنا ماض وحاضر ومستقبل تحية لأهلنا في مصر الكنانة وسيبقى الود بيننا الذي لن ينقطع أبدا.