زيارة أخوية ومباحثات مهمة بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد فى القاهرة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 سبتمبر 2025 04:28 مساءً -

نشرت رئاسة الجمهورية فيديو استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة-اليوم بمطار القاهرة الدولي، ثم في قصر الاتحادية.

ويحل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ضيفًا عزيزًا على وطنه الثانى مصر في إطار زيارة أخوية، كما تأتي هذه الزيارة امتداداً للتشاور المستمر والتنسيق الوثيق بين قيادتي البلدين الشقيقين.

وصرّح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بأن اللقاء شمل اجتماعاً موسعاً ضم وفدي البلدين، أعقبه اجتماع ثنائي مغلق بين الزعيمين، ثم مأدبة غداء عمل أقيمت تكريماً لضيف مصر الكبير والوفد المرافق له.

واستهل الرئيس السيسى اللقاء بالتأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الإمارات، مشيداً بالتطور الملحوظ في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي التجارة والاستثمار.

كما أعرب الرئيس السيسى عن حرص الدولة المصرية على تذليل كل العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية، مثمناً الطفرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

من جانبه، أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور كبير، يعكس الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث أعرب الزعيمان عن ترحيبهما بالمبادرة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع، مؤكدين أهمية دعم هذه المبادرة السلمية بما يمهد الطريق أمام مسار تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.