الرئيس السيسي: الشعب إذا أراد التغيير فأمامه فرصة في…

دبي - احمد فتحي في السبت 30 سبتمبر 2023 09:14 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، إن الشعب المصري أمامه فرصه للتغيير في الانتخابات المقبلة ، إذا كان يرى أن ما تحقق حتى الآن لا يلبي طموحاته.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر “حكاية وطن” المنعقد اليوم السبت، وتستمر أعماله ليومين آخرين، أنه رغم ما تحقق في ظل الظروف الصعبة، إلا أن هناك الكثير من الإساءات والافتراءات ضد المسئولين، قائلًا: “الحساب عند ربنا”.

وتابع “الإفك والمكر استهدف بناء حالة من عدم الثقة لدى المواطن المصري”.

وأردف الرئيس: “الأمم تبنى على الإصلاح والبناء فقط وليس على الإفك والتشكيك”.

وأكد السيسي أن هناك يقين بأن الأمر كله بيد الله، فهو صاحب الملك يؤتيه لمن يشاء، قائلًا “لو كان البناء والتنمية والتقدم ثمنهم الجوع والحرمان فهذا يستحق”.

الانتقادات التي واجهت مشروع قناة السويس

وأشار إلى مشروع قناة السويس كنموذج للمشروعات التي واجهت الكثير من الانتقادات، مضيفًا “حينما بدأنا مشروع توسعة قناة السويس، قال أشرف سالمان وزير الاستثمار وقتها أنه يجب بناء المشروع وفقا للاعتبارات الاقتصادية، ولكن تم التفكير في شهادات قناة السويس، وإتمام المشروع في سنة واحدة، لأن الهدف لم يكن النظر في الالتزامات المالية التي ترتبت على المشروع، وإنما استعادة الثقة وتحفيز الشعب”.

إيرادات قناة السويس تقترب من 10 مليارات دولار

وقال السيسي: دخل القناة وقتها كان بين 4 إلى 4.5 مليار دولار، واليوم اقتربت الإيرادات من 10 مليارات دولار وفي طريقها إلى 10.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري.