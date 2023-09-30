نعرض لكم الان تفاصيل خبر محلل لدى جولدن مان ساكس: أسعار النفط ستسجل 100 دولار في 2024 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 30 سبتمبر 2023 11:10 مساءً - سي إن بي سي _ رأى جيف كوري ، كبير استراتيجي السلع لدى جولدن مان ساكس ، أن الطلب على النفط أعلى بحوالي نصف مليون برميل يومياً عن أكثر توقعات البنك تفاؤلاً.

وتوقع كبير استراتيجي السلع لدى جولدن مان ساكس أن تؤدي اختلالات العرض والطلب إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى مستويات 100 دولار للبرميل في 2024.

وقال كوري ، في مقابلة مع CNBC ، إن مستويات الطلب تتجاوز التوقعات ، وأنها أعلى بنحو نصف مليون برميل يومياً عن أكثر توقعات البنك تفاؤلاً.

ويدعم وجهة نظر محلل جولدن مان ساكس توقعاته بتدهور الاختلالات ما بين العرض والطلب العام المقبل ، بما يدفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع.

وكانت أسعار النفط تلقت دفعة صعودية هذا العام ، مع ارتفاع خام برنت لأعلى مستوى في 10 أشهر ، بعدما نفذت أوبك+ سلسلة من تخفيضات الإنتاج هذا الصيف.

وزراء “أوبك” يقررون الاجتماع 4 أكتوبر

ومن المقرر أن يجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، في الرابع من أكتوبر.

في الوقت نفسه أفادت مصادر لرويتزر أنه من غير المرجح أن يعدل التحالف سياسته الحالية لإنتاج النفط عندما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية الخاصة به يوم الأربعاء المقبل.

وقفزت أسعار النفط 30% خلال الربع الثالث ، في ظل عملية خفض الإمدادات من جانب أوبك.

النفط يحقق مكاسب فصلية بحوالي 30%‏

وكانت قد انخفضت أسعار النفط أمس الجمعة ، عند التسوية بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد ‏الكلي وجني الأرباح، لكنه ارتفع حوالي 30% خلال الربع الثالث، إذ تسببت ‏تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ في الضغط على إمدادات النفط الخام ‏العالمية.‏

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر التي يحل أجلها ‏اليوم سبعة سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع نحو 2.2% ‏خلال الأسبوع و27% خلال الربع الثالث، ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ‏ديسمبر 90 سنتا إلى 92.20 دولار للبرميل.‏

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا إلى 90.97 دولار للبرميل، ‏مرتفعا 1% خلال الأسبوع و29% خلال الربع الثالث.‏

ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من 100 دولار للبرميل، حصد كثير من ‏المستثمرين أرباحاً خلال موجة الصعود نظرا لمخاوف الاقتصاد الكلي المستمرة.‏

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أنه في يوليو نما إنتاج النفط الخام ‏الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2019.‏

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 89.85 دولار للبرميل في الربع الأخير ‏من العام، و86.45 دولار للبرميل في عام 2024، وفقاً لاستطلاع أجرته ‏لآراء 42 خبيرا اقتصاديا ونشرته اليوم الجمعة.‏