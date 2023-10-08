انت الأن تتابع خبر الضفة : الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ومناطق أخرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد بإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ، كما أغلقت كافة مداخل محافظة بيت لحم.

حيث أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت مديرية الأوقاف الإسلامية في الخليل، في بيان مقتضب، ان سلطات الاحتلال منعت المصلين الفلسطينيين من أداء صلاة الفجر، ووضعت ورقة كتب عليها الحرم الإبراهيمي مغلق حتى إشعار .



وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية ، فقد أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كافة مداخل محافظة بيت لحم أيضاً.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي لبلدة الخضر "النشاش" بالبوابة الحديدية، وعقبة حسنة المؤدي للريف الغربي بالمكعبات الاسمنتية.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت منطقة طاليتا قومي في بيت جالا بحاجز عسكري، ومدخل بلدة بيت فجار الرئيس، ومراح رباح وتقوع بالبوابة الحديدية، بالإضافة الى اغلاق مداخل زعترة وجناته بالسواتر الترابية، والولجة بالمكعبات الاسمنتية.



وأشارت إلى أنه تم اغلاق مدخل بيت جالا الغربي بالبوابة الحديدية، وأيضا منطقة مقبرة حلوة شرق بيت ساحور، والاسكانات في بيت جالا، والمدخل الرئيس لقرية الرشايدة شرق بيت لحم.

كما تم اغلاق الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال تواصل اغلاق حواجز قلنديا، ومخيم شعفاط، وبيت اكسا، والجيب، وفي محيط مسجد بلال بن رباح، فيما سمحت بعبور المواطنين عبر حاجزي الزعيم وحزما فقط.

وحسب مصادر محلية، منعت قوات الاحتلال المصلين ممن تقل أعمارهم عن 55 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك.