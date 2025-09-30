رئيس الوزراء يتفقد مدرسة الشهيد سامح طاحون الابتدائية بقرية شمّا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 12:33 مساءً - حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أثناء زيارته اليوم إلى محافظة المنوفية، على تفقد عدد من المنشآت التعليمية بالمحافظة لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد. واستهل رئيس الوزراء زيارته للمنشآت التعليمية بتفقد مدرسة الشهيد سامح طاحون الابتدائية، بقرية شمّا، التابعة لإدارة أشمون التعليمية، يرافقه السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و محمد موسى، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل تفقده أرجاء مدرسة الشهيد سامح طاحون الابتدائية على ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام من جانب الدولة المصرية، والسعي المستمر للنهوض بمختلف جوانب العملية التعليمية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الإطار، وذلك بالنظر لدور هذا القطاع الحيوي في بناء الإنسان المصري، واعتباره أحد الركائز الأساسية لأوجه التنمية البشرية، وصولا لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى مواصلة جهود تطوير قطاع التعليم، وتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، وذلك بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة مزودة بالعديد من المعارف والمهارات، وخاصة ما يتعلق بمجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وخلال التفقد، أكد محمد عبد اللطيف، استمرار جهود الوزارة لتنفيذ وتطبيق العديد من الإجراءات والخطوات التي من شأنها تطوير ودعم مختلف مكونات العملية التعليمية، سعياً لإتاحة منظومة تعليمية متميزة، تسهم في بناء وإعداد أجيال مؤهلة، قادرة على التعامل مع مختلف المستجدات التكنولوجية ولغة العصر.

ولفت وزير التربية والتعليم، خلال الزيارة إلى الجولات الميدانية التي قام بها بمختلف محافظات الجمهورية للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً التوسع في تنفيذ أعمال البنية التحتية لمختلف المدارس، هذا إلى جانب الاهتمام بتطوير مختلف المناهج التعليمية، مواكبة لمتطلبات العصر الرقمي، وخاصة ما يتعلق بتدريس المواد الخاصة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي.

واستمع رئيس الوزراء، خلال التفقد، إلى شرح من اللواء إبراهيم أبو ليمون، حول ما شهدته محافظة المنوفية من مشروعات تتعلق بالبنية التعليمية خاصة بقطاع التعليم قبل الجامعي، حيث أشار إلى ما شهدته المحافظة مؤخراً من مشروعات تتعلق بإنشاء وتوسعة واحلال وفرت نحو 5132 فصلا، هذا إلى جانب تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة وصيانة عدد من المدارس تضم أكثر من 8800 فصل، لافتا في هذا الصدد إلى استمرار تنفيذ 42 مدرسة جديدة من شأنها إضافة 910 فصول جديدة.

وتعرف رئيس الوزراء، خلال الجولة، على مختلف مكونات مدرسة الشهيد سامح طاحون الابتدائية بقرية شمّا، وما تتضمنه من فصول وقاعات للتدريس، حيث أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، إلى أن المدرسة شهدت تنفيذ أعمال توسعة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك من خلال إنشاء مبني جديد متكامل المرافق يضم 18 فصلا تعليميا، ومكتبة، وغرفة متعدد الأغراض، وغرفة للاقتصاد المنزلي، ومعمل للعلوم، هذا إلى جانب رفع كفاءة المبني القديم للمدرسة.

وتابع رئيس الوزراء سير وانتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، وأجرى حواراً وديا مع عدد من الطلاب، حول المقررات الدراسية، كما اطمأن على موقف الكثافات الطلابية داخل الفصول، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنها تتراوح ما بين 40 إلى 42 طالبا داخل الفصل الواحد.

وخلال الجولة أطلع محمد عبد اللطيف، الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من نماذج الكتب للمناهج والمقررات الدراسية الجديدة، التي تأتي في إطار خطة الوزارة المتكاملة لتطوير قطاع التعليم، والتي من شأنها أيضاً أن تسهم في صقل مهارات ومعارف الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.