مبعوث رئيس كوريا: مصر تلعب دورا محوريا فى تعزيز سلام واستقرار المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 12:33 مساءً - قال المبعوث الرئاسي الكوري الجنوبي بارك بوم كي أن مصر، إلى جانب دورها الاقتصادي، تواصل القيام بمسؤوليات محورية في المجالين الدبلوماسي والأمني، وتساهم بفعالية فى تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس الوفد الكوري الجنوبي الذي يزور مصر حاليا للمشاركة في المؤتمر الذي يُعقد احتفالًا بالذكرى الثلاثين للعلاقات الثنائية بين البلدين أن بلاده تقدر للغاية هذه الجهود، وتؤكد أنها ستظل شريكاً نشطاً في الجهود الدولية الرامية لإحلال الاستقرار في المنطقة.

وتابع: إن كوريا عرفت كيف تنهض من آثار الحرب لتبني تجربة نموية مميزة، مستندة إلى التعليم والابتكار والانفتاح على العالم. واليوم، تؤمن أن ما تراكم لديها من خبرات وتجارب يمكن أن تتقاسمه مع مصر، خاصة وأنها تخطو بإرادة قوية نحو التنمية الصناعية والتحول الأخضر والرقمنة.

وأكد أنه منذ ثلاثة عقود، بدأت كوريا ومصر علاقات دبلوماسية بنيت على الثقة المتبادلة، ونجحت في تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي رغم البعد الجغرافى.