مجلس الشيوخ ينعقد الخميس 2 أكتوبر و17 أكتوبر نهاية الفصل التشريعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 12:33 مساءً - صرّح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بأن المجلس سوف ينعقد بتشكيله الحالي في الموعد المحدد بقرار رئيس الجمهورية، بمقر المجلس الكائن بشارع قصر العيني، وذلك استكمالًا للفصل التشريعي الأول الذي ينتهي دستوريًا في 17 أكتوبر القادم.

تجدر الاشارة الى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أصدر القرار الجمهوري رقم 552 لسنة 2025 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية.