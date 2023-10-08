جهاز الاستثمار العماني يستثمر في شركة أمريكية متخصصة بإنتاج…

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 أكتوبر 2023 01:14 مساءً - وكالات _ أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن استثماره في شركة إلكتريك هيدروجين الأمريكية المتخصصة في تطوير وتصنيع المحللات الكهربية بتقنية أغشية التبادل البروتوني التي تُستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الاستثمارات المستدامة التي أطلقها الجهاز بهدف تنويع استثمارات محفظة الأجيال، بما يتماشى مع استراتيجيته للهيدروجين الأخضر، والتزامه بالسعي نحو تحقيق الريادة العالمية في قطاع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، والإسهام بدور محوري في سلسلة القيمة المرتبطة بالهيدروجين.

وتعمل المحللات الكهربية التي طورتها شركة إلكتريك هيدروجين على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، حيث يُعدّ الهيدروجين الأخضر عنصرًا ضروريًّا لخفض الانبعاثات الكربونية من بعض العمليات الصناعية الحيوية؛ حيث كان الانتقال من مصادر الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري إلى الطاقة المعتمدة على الهيدروجين الأخضر المتجدد أمرًا مكلفًا ويصعب تطبيقه على نطاق واسع.

وستسمح تقنية شركة إلكتريك هيدروجين بتصنيع محللات كهربية وتشغيلها بقدرة تشغيلية تصل إلى 100 ميجاوات، ويمكن لكل منها إنتاج ما يصل إلى 50 طنًّا من الهيدروجين الأخضر يوميًّا بتكلفة منخفضة، وهو أمر من شأنه مساعدة زبائن الشركة على تحقيق أهدافهم ذات الصلة بخفض الانبعاثات الكربونية.

وقال الوليد بن سعيد الشكيلي، مدير أول استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العُماني: «في الوقت الذي تخطو فيه سلطنة عُمان خطواتها الأولى في رحلتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر، نرى أنه من الضروري إقامة شراكات استراتيجية مع شركاء لديهم الخبرة والقدرات التقنية المتقدمة في هذا المجال، ويأتي استثمارنا في هذه الشركة انعكاسًا لاهتمامنا بدعم تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان».