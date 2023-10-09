عاجل.. رئيس الوزراء: اتفاق على خفض أسعار 7 سلع رئيسية بين 15…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 08:07 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أنه تم التوافق مع شركات القطاع الخاص على خفض أسعار نحو 7 سلع أساسية بين 15 إلى 25%.

خفض 15% في أسعار الدواجن المجمدة والحية والبيض

وأوضح أن المبادرة تتضمن خفض أسعار عدد من السلع بنسبة بين 15% إلى 25%، تشمل “الفول -العدس -الألبان- المكرونة- السكر – الزيت – الأرز”، إلى جانب خفض بنسبة 15% في الدواجن المجمدة والحية والبيض، وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وأكد أن هذا الخفض سيتزامن مع إجراءات مالية تشمل تسهيلات جمركية وضريبية لمدة 6 شهور.

تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن، أن أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن سيتم العمل على استقرار أسعارها لفترة طويلة.

وأشار مدبولي إلى أنه سيتم تباعًا الإعلان عن سلع أخرى، بحيث يتم التغلب على تحدي التضخم في المديين القصير والمتوسط.

تنسيق مستمر مع البنك المركزي المصري

وأكد أن هناك عناصر أخرى من شأنها العمل على خفض الأسعار، وسيتم العمل عليها أيضا، منها أسعار الفائدة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري المصري.