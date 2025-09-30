العالم اليوم - لا تتخلص من قشور الليمون.. فوائدها ستفاجئك

انتم الان تتابعون خبر لا تتخلص من قشور الليمون.. فوائدها ستفاجئك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 04:20 مساءً - عند تناول الليمون غالبا ما يرمي أغلب الأشخاص القشور إلى القمامة ويحتفظون باللب، لكن أبحاثا كشفت أن لهذه القشور فوائد صحية عديدة.

وقدم موقع "فيري ويل هيلث" بعض الفوائد الصحية لقشور الليمون، مثل حماية الأسنان، والوقاية من أمراض القلب والسرطان.

غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي قشور الليمون على مضادات الأكسدة وفيتامين "سي" ومركب "دي ليمونين" و"الفلافونويد هيسبيريدين"، المعروفة بتعزيزها للجهاز المناعة وحمايتها من الأمراض.

كما أن القشور تحتوي على نسبة أكبر من مضادات الأكسدة، مقارنة بعصير الليمون أو لبه.

العناصر الغذائية الأساسية

وذكر التقرير، أن تناول القشور الغنية بالألياف، والسعرات الحرارية أفضل من الاكتفاء بتناول اللب، أو العصير.

وتوفر القشور أيضا معادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ونسبة كبيرة من فيتامين "سي".

الحفاظ على الأسنان

أظهرت الدراسات أن قشور الليمون مفيدة لصحة الفم، فهي تكافح نمو البكتيريا المسببة للتسوس، والتهابات اللثة.

حماية القلب

تعمل العناصر الغذائية، ومضادات الأكسدة الموجودة في قشور الليمون على خفض ضغط الدم، والكوليسترول، وتحمي من السمنة، وكلها عوامل لها ارتباط وثيق بأمراض القلب.

وبينت دراسة نشرت سنة 2016، أن ضغط الدم، والكوليسترول الضار انخفض لدى المراهقين المصابين بزيادة الوزن بعد تناولهم لمكملات تحتوي على قشور الليمون.

الحماية من الفطريات والميكروبات

تمتلك قشور الليمون القدرة على منع نمو البكتيريا والفطريات الضارة.

وظهرت تجارب مخبرية، أن محتويات هذه القشور قادرة على مكافحة نمو الكائنات الدقيقة على الجلد والجسم.

الوقاية من السرطان

تعرف قشور الليمون، إلى جانب الحمضيات الأخرى، بغناها بمضادات الأكسدة مثل "دي ليمونين" وفيتامين "سي"، التي تحفز نمو الخلايا السليمة في الجسم.

وأشار التقرير إلى أن زيادة استهلاك الحمضيات وقشورها، بما فيها الليمون، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

إضافة قشور الليمون للنظام الغذائي

ينصح أولا بغسل الليمون جيدا وفركه، لضمان إزالة بقايا المبيدات الحشرية والبكتيريا.

ويمكن طحن القشور وإضافتها إلى المشروبات والحلويات.

أو استخدامها كمتبل للأطباق والصلصات، أو إضافتها كزينة في أطباق البحرية.