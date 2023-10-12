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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط ينخفض بأكثر من 2% بعد تعهد سعودي وترقب المستثمرين… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 12 أكتوبر 2023 12:13 مساءً - سي إن بي سي _ تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% ، اليوم الأربعاء ، مع انحسار المخاوف ، من تعطل الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط بعد يوم من تعهد السعودية ، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، بالمساعدة في استقرار السوق.
خام برنت ينخفض 2.1% إلى 85.82 دولار للبرميل
وانخفض خام برنت في العقود الآجلة 1.83 دولار ، أي 2.1% ، ليبلغ 85.82 دولار للبرميل عند التسوية ، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.48 دولار ، أي 2.9% ، ليبلع 83.49 دولار عند التسوية.
وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 3.50 دولار للبرميل ، يوم الاثنين ، بسبب مخاوف من أن تتصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية ، إلى صراع أوسع قد يعطل إمدادات النفط العالمية.
استقرار الأسعار بعد تصريحات السعودية بالعمل مع شركاء إقليميين ودوليين
واستقرت الأسعار على انخفاض طفيف ، أمس الثلاثاء ، بعد أن قالت السعودية إنها تعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لمنع التصعيد ، وأكدت من جديد جهودها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.
بوتين يعلن اجتماع التنسيق بين مجموعة أوبك+
واجتمعت روسيا والسعودية في موسكو اليوم الأربعاء ، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التنسيق بين أوبك+ سيستمر “من أجل تعزيز القدرة على التنبؤ بسوق النفط”.
وقال بوتين في مؤتمر كبير عن الطاقة في موسكو : “إن التفاعل ضروري بين الموردين الرئيسيين وبشروط علنية وشفافة ، من أجل استقرار سوق النفط ، ومن هذا المنطلق تعمل روسيا مع الشركاء في إطار أوبك+”.
وأضاف الرئيس الروسي “موقن بأن التنسيق بين تحركات شركاء أوبك+ سيستمر ، هذا مهم لإمكانية التنبؤ بسوق النفط وفي نهاية المطاف لخير البشرية كلها”.
وذكر بوتين ، الذي يرأس ثاني أكبر دولة مُصّدرة للنفط في العالم ، “أن أعضاء أوبك+ سيفون بالتزاماتهم بالكامل ويتعاملون بنجاح مع كل التحديات”.
وزير الخزانة الأمريكية تتوقع هبوطًا سلسًا للاقتصاد
وقالت جانيت يلين ، وزيرة الخزانة الأمريكية ، إنها ما زالت تتوقع هبوطا سلسا للاقتصاد الأمريكي ، على الرغم من “المخاوف الإضافية” الناجمة عن الوضع في إسرائيل.
توقعات بانخفاض مخزونات النفط العالمية بالنصف الثاني
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير أن تنخفض مخزونات النفط العالمية 200 ألف برميل يوميا ، في النصف الثاني من عام 2023 ، نتيجة خفض السعودية للإنتاج طوعيا ، وانخفاض أهداف الإنتاج في دول أوبك+.
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