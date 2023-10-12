نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط ينخفض بأكثر من 2% بعد تعهد سعودي وترقب المستثمرين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 أكتوبر 2023 12:13 مساءً - سي إن بي سي _ تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% ، اليوم الأربعاء ، مع انحسار المخاوف ، من تعطل ‏الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط بعد يوم من تعهد السعودية ، أكبر منتج ‏في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، بالمساعدة في استقرار السوق.‏

خام برنت ينخفض 2.1% إلى 85.82 ‏دولار للبرميل

وانخفض خام برنت في العقود الآجلة 1.83 دولار ، أي 2.1% ، ليبلغ 85.82 ‏دولار للبرميل عند التسوية ، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.48 ‏دولار ، أي 2.9% ، ليبلع 83.49 دولار عند التسوية.‏

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 3.50 دولار للبرميل ، يوم الاثنين ، بسبب مخاوف ‏من أن تتصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية ، إلى صراع ‏أوسع قد يعطل إمدادات النفط العالمية.‏

استقرار الأسعار بعد تصريحات السعودية بالعمل مع شركاء إقليميين ودوليين

واستقرت الأسعار على انخفاض طفيف ، أمس الثلاثاء ، بعد أن قالت السعودية إنها ‏تعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لمنع التصعيد ، وأكدت من جديد جهودها لتحقيق ‏الاستقرار في أسواق النفط.‏

بوتين يعلن اجتماع التنسيق بين مجموعة أوبك+

واجتمعت روسيا والسعودية في موسكو اليوم الأربعاء ، وقال الرئيس الروسي ‏فلاديمير بوتين إن التنسيق بين أوبك+ سيستمر “من أجل تعزيز القدرة على التنبؤ ‏بسوق النفط”. ‏

وقال بوتين في مؤتمر كبير عن الطاقة في موسكو : “إن التفاعل ضروري بين الموردين الرئيسيين وبشروط علنية وشفافة ، من أجل استقرار سوق النفط ، ومن هذا المنطلق تعمل روسيا مع الشركاء في إطار أوبك+”.

وأضاف الرئيس الروسي “موقن بأن التنسيق بين تحركات شركاء أوبك+ سيستمر ، هذا مهم لإمكانية التنبؤ بسوق النفط وفي نهاية المطاف لخير البشرية كلها”.

وذكر بوتين ، الذي يرأس ثاني أكبر دولة مُصّدرة للنفط في العالم ، “أن أعضاء أوبك+ سيفون بالتزاماتهم بالكامل ويتعاملون بنجاح مع كل التحديات”.

وزير الخزانة الأمريكية تتوقع هبوطًا سلسًا للاقتصاد

وقالت جانيت يلين ، وزيرة الخزانة الأمريكية ، إنها ما زالت تتوقع هبوطا سلسا ‏للاقتصاد الأمريكي ، على الرغم من “المخاوف الإضافية” الناجمة عن الوضع في ‏إسرائيل.‏

توقعات بانخفاض مخزونات النفط ‏العالمية بالنصف الثاني

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير أن تنخفض مخزونات النفط ‏العالمية 200 ألف برميل يوميا ، في النصف الثاني من عام 2023 ، نتيجة خفض ‏السعودية للإنتاج طوعيا ، وانخفاض أهداف الإنتاج في دول أوبك+.‏