رئيس وزراء قطر يعلق على اعتذار نتنياهو

أحمد جودة - القاهرة - علق رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على اعتذار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال رئيس الوزراء القطري لقناة "الجزيرة": "اعتذار نتنياهو ليس تفضلا وهو أبسط الحقوق والأهم التعهد بعدم الاعتداء علينا مجددا".

وأضاف: "حرصنا الرئيسي بعد حماية دولتنا هو كيف نساهم في إنهاء الحرب".

بينما اعتبر المتحدث باسم وزارة خارجية قطر ماجد الأنصاري أن اعتذار إسرائيل عن الضربة التي استهدفت الدوحة يشكل اعترافا بذنب رئيس الوزراء الإسرائيلي ويُمثل ضمانا بعدم تكرار ذلك مستقبلا.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبّر عن "أسفه لانتهاك سيادة دولة قطر"، مؤكدا أن مثل هذا "الهجوم لن يتكرر في المستقبل".

وأفادت وزارة الخارجية القطرية، أمس الاثنين، بأن إسرائيل قدمت اعتذارها عن هجومها على دولة قطر، وذلك من خلال اتصال أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبيّنت الخارجية القطرية، في بيان صحفي، أن رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، أكد "رفض دولة قطر التام والقاطع المساس بسيادتها تحت أي ظرف"، مشددًا على أن "حماية المواطنين والمقيمين في قطر أولوية قصوى".