 غوتيريش يرحب بخطة ترامب لوقف الحرب في غزة

الرياض - كتبت رنا صلاح - رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادفة إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام مستدام في غزة والمنطقة، مؤكداً تقديره للدور المهم الذي تؤديه الدول العربية والإسلامية في سبيل تحقيق هذه الغاية. وشدّد على أن من الضروري في هذه المرحلة أن تلتزم جميع الأطراف بالاتفاق وتنفيذه.

جاء ذلك في بيان وزّعه مكتب المتحدث الرسمي على الصحافة المعتمدة لدى المنظمة الدولية.

وأوضح البيان، الذي اطلعت “القدس العربي” عليه، أن الأمين العام يؤكد مجدداً أن “أولويتنا يجب أن تكون تخفيف المعاناة الهائلة الناجمة عن هذا الصراع”، مجدداً في الوقت نفسه دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول إنساني غير مقيّد إلى جميع أنحاء غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، معرباً عن أمله في أن يُهيئ ذلك الظروف المواتية لتحقيق حل الدولتين.

وأكد غوتيريش في بيانه أن الأمم المتحدة ستظل ثابتة في التزامها بدعم جميع الجهود التي تعزز السلام والاستقرار، وتفتح المجال أمام مستقبل أكثر إشراقاً لشعبي فلسطين وإسرائيل، وللمنطقة بأسرها.