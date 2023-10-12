مسؤولو الفيدرالي: سياسة التشديد النقدي ستظل سارية ‏حتى…

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 أكتوبر 2023 02:10 مساءً - سي إن بي سي _ اختلف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ، في اجتماعهم في شهر سبتمبر الماضي ، بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة ، على الرغم ‏من أن الفيدرالي قد ألمح إلى إمكانية رفع الفائدة مرة أخرى ، وفقًا لما أظهره محضر ‏الاجتماع الصادر يوم الأربعاء.‏

تضارب الآراء بشأن تشديد السياسة النقدية

وفي حين كانت هناك آراء متضاربة بشأن الحاجة إلى المزيد من تشديد السياسة ‏النقدية ، كان هناك إجماع على نقطة واحدة ، أن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة ‏حتى يقتنع صناع السياسة بأن التضخم يتجه مرة أخرى إلى المستهدف عند 2%.

ورأى أغلبية المشاركين أن زيادة واحدة أخرى في سعر الفائدة في اجتماع مستقبلي ‏من المرجح أن تكون مناسبة، في حين رأى البعض أنه من المحتمل أنه لن يكون ‏هناك ما يبرر زيادات أخرى.‏

وأشار محضر الاجتماع إلى أن جميع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي ‏تحدد أسعار الفائدة اتفقوا على أنه يمكنهم “المضي قدمًا بحذر” في القرارات ‏المستقبلية ، والتي ستعتمد على البيانات الواردة بدلاً من أي مسار محدد مسبقًا.‏

ومع ذلك، أفاد حوالي ثلثي أعضاء اللجنة أنه ستكون هناك حاجة إلى زيادة أخرى ‏قبل نهاية العام. ‏

رفع معدل الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022

وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر رفع معدل الفائدة 11 مرة منذ مارس عام ‏‏2022، لتصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى ‏مستوى منذ 22 عامًا.‏

ارتفاع العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات

ومنذ اجتماع سبتمبر ، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ‏بنحو ربع نقطة مئوية ، وهو ما يشير فعليًا إلى ارتفاع سعر الفائدة الذي أشار إليه ‏صناع القرار في ذلك الوقت.‏

وكشف محضر الاجتماع أيضاً أن المستهلكين الأمريكيين استمروا في الإنفاق، ‏على الرغم من قلق المسؤولين بشأن التأثير الناجم عن تشديد شروط الائتمان، ‏وانخفاض الحوافز المالية واستئناف مدفوعات القروض الطلابية.‏

وتشير بيانات التضخم ، خاصة فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، بشكل عام إلى ‏التقدم نحو هدف الفيدرالي البالغ 2٪ ، على الرغم من وجود بعض العثرات.‏